Soteldo festeja um dos gols do Peixe sobre o Boca Andre Penner/AFP

Por MH

Publicado 13/01/2021 21:31

O Santos, em uma atuação de gala na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, não tomou conhecimento do Boca Juniors, da Argentina, e se classificou para a sua quinta decisão de Libertadores da América. A equipe do técnico Cuca ficou no empate sem gols em Buenos Aires, no jogo de ida, mas fez valer o fator casa e meteu 3 a 0 nos 'hermanos'. Diego Pituca, Soteldo e Lucas Braga marcaram os gols da classificação.

Agora, a decisão da principal competição do futebol sul-americano será no próximo dia 30, no Maracanã, contra o Palmeiras. O Verdão suou para carimbar a sua vaga na grande decisão. Após ter feito 3 a 0 no jogo de ida, na última terça, no Allianz Parque, perdeu por 2 a 0, com atuação decisiva do Árbitro de Vídeo em pelo menos três decisões cruciais e acertadas.

Publicidade

Ligadaço na partida, o Santos até que encontrou um Boca cheio de vontade no começo. No entanto, com a defesa bem postada e com a dupla Marinho/Soteldo endiabrada, o Peixe logo tomou as rédeas do jogo e fez 1 a 0 com Diego Pituca, aos 15 minutos do primeiro tempo. A vantagem santista desestabilizou o Boca, que tentou de todas as maneiras encontrar um caminho para empatar.

Vaga com show de bola

Publicidade

No segundo tempo, logo aos três minutos, o baixinho Soteldo praticamente sacramentou a vaga do Santos. Perdidos, os argentinos se complicaram ainda mais depois que Fabra foi expulso por pisar em Marinho. Sem perder tempo, dois minutos depois, aí foi a vez de Lucas Braga não deixar mais qualquer dúvida sobre a mais do que convicente classificação alvinegra.

FICHA TÉCNICA

Publicidade

Santos 3 x 0 Boca Juniors

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John Leon (COL)

Gols: Diego Pituca, Soteldo e Lucas Braga

Cartões amarelos: Diego Pituca, Salvio e Izquierdoz

Cartão vermelho: Fabra



Santos: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Madson); Alison (Balieiro), Diego Pituca (Sandry) e Soteldo (Jobson); Marinho, Lucas Braga (Jean Mota) e Kaio Jorge. Técnico: Cuca



Boca Juniors: Andrada; Jara (Buffarini), Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Campuzano, González (Capaldo), Salvio (Más) e Villa; Tévez e Soldano (Ábila). Técnico: Miguel Angel Russo.