Publicado 14/01/2021 16:45

Em sorteio realizado na manhã desta quinta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, os mandos de campo da final da Copa do Brasil foram definidos. A partida de ida será em Porto Alegre, com a volta no Allianz Parque, em São Paulo. Grêmio e Palmeiras brigam pelo título da atual temporada.

As datas dos dois confron tos ainda não estão confirmadas. Dependerá se o Verdão vai conquistar ou não o título da Libertadores, em decisão contra o Santos.



"A torcida é um acréscimo de energia, mas como eu disse, para mim é igual. Vamos ter que ir lá, estamos habituados a isso pelos jogos de copa, seguramente será um grande desafio e um espetáculo para quem vai decidir", afirmou o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.



"Eu gostaria muito de decidir em casa, mas isso não foi possível. Hoje em dia não tem gol qualificado, e como o Abel falou, não muda muito. O Grêmio joga da forma que ele joga, vamos jogar dessa forma contra o Palmeiras. Como o Abel falou, conhecemos eles, e eles nos conhecem. São dois grandes times", disse Renato Gaúcho, comandante do Grêmio.