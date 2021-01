Bahia vai lançar camisa em defesa dos direitos LGBT Reprodução/Twitter

Em uma ação inédita no futebol brasileiro, a torcida LBGTricolor entrou para a história ao conseguir produzir a primeira camisa oficial de um clube com a temática LGBT. Em parceria com o Núcleo de Ações Afirmativas do Esporte Clube Bahia, a organizada irá inovar no futebol América Latina. A peça estará disponível para a pré-venda oficial nesta próxima sexta-feira, segundo informação do fundador do grupo, Onã Rudá.



A informação do lançamento vazou pela imprensa antes do esperado, fazendo com as peças já fossem vendidas paralelamente. Além disso, a pandemia do novo coronavírus também dificultou o processo de produção das camisas de forma oficial.

"É uma peça histórica e representa um divisor de águas na presença de pessoas LGBT no futebol. Estamos muito felizes. Eu acredito que esse é um passo muito importante no que diz respeito ao processo de inclusão, e mais do que isso, quando a gente consegue humanizar um espaço violento como é o futebol ainda hoje, para acolher grupos, mais pessoas vão chegando e vamos avançando. Quem ganha com isso é a sociedade como um todo", destacou Onã.