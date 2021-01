O relógio milionário de Conor McGregor Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 14/01/2021 19:00

O lutador Conor McGregor, que retorna ao octógno do UFC no próximo dia 23, ostentou nas redes sociais a sua mais nova aquisição. O irlandês apareceu no Instagram usando um relógio avaliado em mais de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões). A peça tem de tudo: um globo de magnésio, uma estrutura de quatro satélites que não para de girar, uma base de diamantes e e acabamento em ouro e cristal.

A empresa fabricante da joia é a Jacob & Co. O relógio foi batizado de Astronomia Tourbillon Baguette. O astro do UFC postou fotos e vídeos do seu mais novo mimo, além de um novo terno e um carrão de luxo.