Gareth Bale na chegada ao Centro de Treinamento do Tottenham David MIRZOEFF / AFP

Por MH

Publicado 15/01/2021 16:17

O retorno do galês Gareth Bale ao Tottenham, da Inglaterra, parece mesmo que está perto de terminar. É que de acordo com o jornal "The Times", a permanência do jogador por mais uma temporada é improvável, uma vez que ele tem convivido com inúmeras lesões. Até agora, foram apenas 12 jogos realizados, sendo oito deles como titular, com 624 minutos em campo.

Sem espaço no Real Madrid, da Espanha, e muito questionado pela torcida merengue, Bale acertou sua volta ao Tottenham, por empréstimo, por um ano. Ele, no entanto, também não deverá ser aproveitado em caso de volta ao Santiago Bernabéu.