Auckland City está fora do Mundial de Clubes da Fifa Divulgação

Por MH

Publicado 15/01/2021 17:30

Atual campeão da Oceania, o Auckland City, da Nova Zelândia, desistiu de participar do Mundial de Clubes da Fifa. A direção do clube entendeu que a pandemia mundial do novo coronavírus ainda não está muito bem controlada. Dessa forma, o Al Duhail, do Catar, atual campeão nacional, fica com a vaga direta na segunda rodada da competição.



O Mundial da Fifa está marcado para acontecer entre os dias 4 e 11 de fevereiro deste ano. O Bayern de Munique, da Alemanha, atual campeão da Liga dos Campeões, é o grande favorito para levar o torneio.