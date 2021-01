O goleiro Rodolfo festeja a classificação suada do Tricolor Lucas Merçon/Fluminense

Por MH

Publicado 15/01/2021 19:30

Liberado para voltar ao futebol depois de cumprir pena por doping, o goleiro Rodolfo será reintegrado ao grupo do Fluminense. A partir da próxima segunda-feira, o jogador já retornará aos treinamentos com os demais companheiros. Ele, no entanto, não estará apto para ser inscrito ainda nesta edição de Campeonato Brasileiro.

"Quando foi suspenso, a previsão de penalidade poderia ser de quatro anos e até banimento. Como é de droga social (foi pego por cocaína), dependência química, já tive um caso aqui no passado como vice de futebol, com o Michael. Participei de muitas reuniões com médicos, psicólogos. Não podemos abandonar essas pessoas. Ajudei o Michael como vice de futebol, conseguimos um bom resultado para ele no julgamento, para seguir com sua carreira. Eu fiz um acordo que ele ficaria com a gente se tratando com departamento médico, psicológico, que o jurídico faria sua defesa. Acertamos para pagar 20 ou 25% do salário dele para ele poder se reconstruir, manter o sustento de sua família. Cumpriu completamente o tratamento", destacou o presidente Mário Bittencourt.

Publicidade

"Será muito bem-vindo, treinando, se dedicando, estando à disposição. Aí temos de fazer a consulta ao nosso expert em inscrição que é o Marcelo (Penha). Pro Brasileiro não dá mais. Ele também tem seu representante, pode ser que eles optem por procurar um outro clube por estar atrás dos outros quatro goleiros. Mas trabalhamos para recuperar o homem e o cidadão", completou o dirigente.