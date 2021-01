O zagueiro Joel Carli voltou a jogar, mas se machucou novamente Reprodução/Twitter

Por MH

Publicado 15/01/2021 20:00

Ex-capitão do Botafogo, o zagueiro Joel Carli não tem atravessado uma maré de sorte desde que deixou o clube de General Severiano. Atualmente no Aldosivi, da Argentina, equipe pela qual ele já tinha atuado no início de sua carreira, o xerifão voltou aos gramados nesta última quinta-feira após mais de dois meses sem atuar, mas saiu lesionado depois de apenas dois minutos em campo.

Carli sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita no empate de sua equipe contra o Defensa y Justicia (4 a 4), pela Copa Diego Maradona. O zagueiro não atuava desde novembro, também por conta de um edema ósseo. Aos 34 anos, Carli jogou apenas duas partidas pelo Aldosivi, sem conseguir somar 90 minutos.