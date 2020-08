Felipe Neto e Marcelo Adnet dizem que fizeram 'proposta' para Messi jogar no Botafogo

Rio - Os humoristas Felipe Neto e Marcelo Adnet, torcedores fanáticos do Botafogo, brincaram com a provável saída de Messi do Barcelona. Com o destino do argentino indefinido, a dupla foi ao Twitter nesta quinta-feira dizer que fez uma "proposta" ao argentino para atuar no Glorioso.

Importante ressaltar a VAGA NA GARAGEM maravilhosa, sem pilastra ao lado. Perfeito para um Uno. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) August 27, 2020 O youtuber disse que a "oferta" para contratar Messi consiste em R$ 35 mil de salário e um apartamento alugado na Praça São Salvador, em Laranjeiras. Adnet ainda completou a ironia afirmando que o craque teria direito a uma bela vaga de garagem em seu prédio.