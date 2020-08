Curado da covid-19, Pedro Raul comemora volta aos gramados: 'Foi complicado'

Rio - Fora das primeiras partidas do Campeonato Brasileiro após o diagnóstico de coronavírus, o atacante Pedro Raul tem se destacado nesta volta ao time do Botafogo. No último domingo, o atacante marcou um gol contra o Flamengo e fez boa partida contra o Paraná na última quarta. Após a classificação da equipe na Copa do Brasil, o jogador falou à Botafogo TV.



"A questão da Covid foi complicada, fiquei 10 dias em casa e não foi fazendo nada, foi sofrendo com os efeitos do vírus. Depois voltei, trabalhei dez dias, joguei 45 minutos contra o Atlético-MG e 30 e poucos minutos contra o Flamengo, agora consegui fazer os 90 minutos", disse o atacante, que completou:



"Entrega física boa. É recuperar jogando, já falei com o (Felippe) Capella (preparador físico) que consegui dar o meu máximo. Acho que jogo após jogo vou conseguir estar 100% fisicamente e tecnicamente", encerrou o jogador, que já marcou sete gols em 14 partidas pelo Alvinegro.