Danilo Barcelos deixa mensagem de despedida ao Botafogo: 'Gigante'

Rio - A negociação entre Botafogo, Fluminense e Danilo Barcelos ocorreu rapidamente na última segunda-feira. Após pedir a rescisão de contrato pela manhã no Alvinegro, o jogador foi anunciado pelo Tricolor horas depois. Em depoimento, que o 'Boletim do C.E' teve acesso, o lateral deixou uma mensagem de despedida ao vice-presidente de futebol, Marco Agostini.



“Boa noite, irmão! Gostaria de agradecer em meu nome e da minha família por tudo que fizeram por mim. Todo cuidado e respeito. Reitero minha admiração gigante por você, pelo presidente Nelson Mufarrej e pelo Montenegro. Vivi aqui dias espetaculares que guardarei por a toda minha vida", escreveu Danilo, antes de completar:



"O Botafogo é gigante e eu pude ver isso de perto e me entregar com toda minha alma. A saída é uma escolha minha sim. Mais saiba que meu coração sempre lembrará dos bons momentos que vivi com vocês! Todos os dias foram especiais! Obrigado por tudo. Deus abençoe você e sua família sempre, mestre!”, encerrou o lateral.