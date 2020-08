Fluminense anuncia contratação do lateral Danilo Barcelos, ex-Botafogo e Vasco

Rio - O Fluminense anunciou, no fim da tarde desta-segunda-feira, a contratação do lateral Danilo Barcelos, que estava no Botafogo . Ele assinou com o Tricolor até o fim de 2022.

Danilo solicitou sua rescisão com o Botafogo nesta segunda e foi atendido pelo clube. O Cruzeiro também manifestou interesse no atleta, que optou por continuar no Rio.

Com o acerto, curiosamente, Danilo passa a ter defendido três clubes cariocas no período de um ano. Antes de Botafogo e Fluminense, o lateral vestiu a camisa do Vasco, em 2019.