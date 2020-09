Diagnosticado com covid-19, jogador do Vasco apresenta febre e dores no corpo

Rio - O novo coronavírus tem sido um problema para o Vasco nas últimas semanas. Após o atacante Vinicius testar positivo para a doença na última semana, mais três atletas foram diagnosticados com o vírus. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, da BAND, Ricardo Graça, um dos infectados, está sofrendo com os sintomas da covid-19.



"Sobre Ricardo Graça: o jogador não está assintomático. Vem tendo febre e um pouco de dor no corpo, mas segue sendo monitorado pelo departamento médico do Vasco. No momento, está isolado e repousando", disse o repórter.



Os zagueiros Werley e Breno também testaram positivo para o novo coronavírus. Bruno Gomes e Bruno César também já tiveram a doença, mas já estão recuperados. De acordo com o portal 'Ge.com', dois funcionários do departamento de futebol também contraíram o vírus. O Vasco encara o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quarta, às 21h30.