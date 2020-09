Rio - O VAR foi motivo de polêmica no último final de semana, principalmente nas partidas entre Botafogo x Internacional e Santos x Flamengo. Após o duelo contra o Colorado, o goleiro do Alvinegro, Gatito Fernández, deu um chute na cabine do VAR, a derrubando. Arnaldo Ribeiro, durante o podcast Posse de Bola, defendeu o arqueiro paraguaio e fez duras críticas ao árbitro de vídeo.



“O VAR não é uma coisa que agora está sendo testada, o VAR já vem há muito tempo e já há tempo de a gente fazer uma análise, parar e concluir que o VAR não ajudou o futebol como se imaginava. Esse é primeiro ponto, e acho que está no tempo de ser revisto para que não estrague o jogo, porque ele tem o potencial de estragar o jogo. No Brasil ele está estragando o jogo”, disse Arnaldo, que emendou:



“Eu entendo completamente o Gatito Fernandez, se eu sou jogador e estou no Botafogo e Internacional, eu dou um bico, eu destruo aquela bagaça toda, eu picoto, eu arrebento. É um lixo aquele negócio. Esse negócio é um lixo, ele tem que ser combatido, ele é um vírus”, encerrou o jornalista.