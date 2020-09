De olho na Copa do Brasil, Botafogo tenta se recuperar no Brasileirão contra o Vasco

Rio - Neste domingo, o Botafogo enfrentará o Vasco pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na busca por voltar a vencer na competição. No entanto, este será apenas o primeiro confronto de uma série de duelos entre os rivais neste mês. Nas próximas semanas, os jogos serão pela Copa Brasil e valerão uma vaga nas oitavas de finais da competição. Quem avançar leva mais R$ 2,6 milhões de premiação.

Para a partida deste domingo, Paulo Autuori não contará com o marfinense Salomon Kalou, que foi liberado para acompanhar a sua formatura em Lyon, na França. O experiente atacante chega ao Brasil na manhã deste domingo, e pediu para ser relacionado. Todavia, ficará no banco de reservas e passará por teste de Covid-19 antes da partida.

Com isso, o treinador optou por escalar o jovem Rhuan, que tem entrado bem nas partidas e participado dos gols do Glorioso. Com a vitória do Furacão neste sábado, o Botafogo entrou na zona de rebaixamento e necessita retomar o caminho das vitórias.

Por outro lado, comandante contará com o retorno do japonês Keisuke Honda, que voltará à equipe titular, e dos atacantes Pedro Raul e Luís Henrique, que ficarão como opções no banco de reservas. Neste sentido, ele já planeja a equipe para o confronto de quinta-feira, ao não escalar jogadores que retornaram após problemas físicos.



Nas últimas partidas do Brasileirão, o Botafogo perdeu pontos preciosos e poderia estar em uma posição melhor na tabela. Em pelo menos três jogos, a equipe teve a chance de sair com a vitória, mas cedeu o empate nos minutos finais contra Flamengo, Corinthians e Athletico Paranaense.

Em Curitiba, em mais uma desatenção da defesa, a situação poderia ser ainda pior, já que Nikão perdeu pênalti aos 48. Diante disso, Autuori trabalha em busca do equilibro defensivo durante os 90 minutos. Na quarta, a defesa fez um grande primeiro tempo, mas nos últimos dez minutos, deixou muito a desejar e por pouco o Botafogo não saiu de campo com a derrota.

Por fim, o Glorioso deve ir para o clássico deste domingo com Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Victor Luis; Rhuan e Matheus Babi.