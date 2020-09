Autuori explica saída de Honda ainda no primeiro tempo do clássico: 'Não rendeu'

Rio - O Botafogo foi derrotado pelo Vasco no último domingo, por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos. Ainda no primeiro tempo de jogo, vendo a equipe perder, o técnico Paulo Autuori fez duas substituições e tirou os meias Caio Alexandre e Keisuke Honda. Ao final da partida, o comandante alvinegro comentou as mudanças antes dos 45 minutos de jogo.



"Saíram porque achei que não estavam rendendo o que achei que podem render. Não estavam agressivos, estavam cometendo erros de passes. Decidi fazer isso antes do intervalo, tampouco fiquei preocupado com o tempo que foi feito. Achei que a equipe precisava e já foi uma mensagem para o intervalo do jogo, do que iríamos mexer e falar", comentou.



No segundo tempo, Autuori ainda promoveu as entradas de Salomon Kalou, que deu assistência para o segundo gol de Matheus Babi, e Barrandeguy e Pedro Raul. As equipes voltam a se enfrentar no meio da semana pela Copa do Brasil. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro encara o Santos, novamente em casa.