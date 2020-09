Jogador do Botafogo não terá o contrato renovado e deixa o clube ao fim do ano

Rio - Convivendo com lesões nos últimos meses, o lateral Marcinho não terá o contrato renovado pelo Botafogo. De acordo com a Rádio Tupi, o clube considera o salário do jogador como 'fora da realidade do clube' e não abrirá negociações pela manutenção do atleta. Atualmente, o vínculo do defensor vai até dezembro deste ano.



Marcinho se destacou no Botafogo entre 2018 e 2019 e chegou até a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira. No entanto, uma grave lesão no joelho atrapalhou a sequência do lateral. Nesta terça-feira, uma nova lesão foi detectada no jogador, que precisará de uma artroscopia e um mínimo de seis semanas afastado.