Escalação do Botafogo: Babi e Kalou formam dupla de ataque contra o Vasco na Copa do Brasil

Rio - O Botafogo está definido para enfrentar o Vasco, nesta quinta-feira, em jogo válido pela quarta fase da Copa do Brasil. Conforme apurado pelo Dia, o Glorioso fará apenas uma alteração em relação a derrota no último domingo, para o Cruz-Maltino, na ocasião pelo Brasileiro. Destaque no segundo tempo do clássico, Salomon Kalou entra no lugar de Rhuan e forma dupla de ataque com Matheus Babi.

Após viajar para a França para se formar em administração executiva, Kalou retornou ao Brasil na manhã do último domingo e começou o clássico contra o Vasco no banco. No segundo tempo, o marfinense foi um dos destaques da partida, com boas jogadas pelo lado esquerdo e uma assistência para Babi.



No gol, Gatito Fernández segue de fora por lesão na coxa direita e Diego Cavalieri segue como titular.



A provável escalação do Botafogo é: Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Victor Luis; Kalou e Matheus Babi.