Salários atrasados do Botafogo devem ser pagos na segunda-feira

O drama do empregados do Botafogo está perto de chegar ao fim. Com todas as pendências burocráticas resolvidas, o Sindeclubes já pode efetuar o pagamento dos salários atrasados de funcionários (até quatro meses) e jogadores (dois meses), o que deve ser realizado nas primeiras horas da próxima segunda-feira.

A previsão inicial era de que os valores pudessem ser depositados ainda nesta sexta-feira, mas houve um erro em uma das folhas de pagamento.O problema já foi superado, mas após o fechamento do expediente bancário, adiando para semana que vem a quitação dos vencimentos atrasados.

A única limitação imposta pela Justiça é de que sejam depositados no máximo 60 salários mínimos (cerca de R$ 70 mil) para cada trabalhador, de modo que todos os funcionários, atletas e estagiários possam receber.

Os cerca de R$ 12 milhões necessários para a executar a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Sindeclubes foram arrecadados mediante bloqueio de verbas que o Botafogo teria direito a receber nas mãos de terceiros.

MPT QUER GARANTIR SALÁRIOS ATÉ O FIM DO ANO