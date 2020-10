Rio - Bruno Lazaroni não ficará longe do Botafogo. Apesar de ter sido demitido como treinador no começo da tarde desta quarta-feira , o filho de Sebastião Lazaroni permanecerá no clube como auxiliar técnico, função que ocupava antes de assumir o principal posto fora das quatro linhas.A diretoria do Botafogo, ao se reunir para debater o futuro do Botafogo nesta manhã, deixou em aberto esta possibilidade. Após ser informado sobre a demissão, Bruno avisou à cúpula alvinegra que continuaria no dia a dia do Alvinegro, mesmo sendo "rebaixado" para outro cargo.Desta forma, o Botafogo, agora, tem dois auxiliares permanentes: o próprio Bruno Lazaroni e Lúcio Flávio. O ex-meio-campista foi contratado na última semana vindo do Paraná. Os dois dividirão as responsabilidades ao lado do futuro comandante.No jogo contra o Ceará, no próximo sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo será comandado por Flávio Tênius, preparador de goleiros, tendo Lúcio Flávio como auxiliar direto.