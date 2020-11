Cavalieri é elogiado por sua liderança e dedicação nos treinos Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Por O Dia

Rio - O Botafogo tem duas baixas confirmadas para a partida contra o Bahia, neste domingo. De acordo com o jornalista Carlos Eduardo Sangenetto, o goleiro Diego Cavalieri e o atacante Warley testaram positivo para o novo coronavírus e não poderão atuar neste final de semana. Saulo deve ser o titular no gol do Alvinegro.

Titular na ausência de Gatito Fernández, Cavalieri vinha fazendo boas partidas no Alvinegro. O paraguaio ainda se recupera de lesão no joelho e por isso, Saulo, de 25 anos, deve assumir a vaga. Além de Saulo, que tem 22 partidas oficiais pelo clube, o Botafogo também conta com Diego Loureiro como opção.



Sem espaço com Paulo Autuori e Bruno Lazaroni, Warley passou a ser mais utilizado nas últimas partidas com Flávio Tenius. Recuperado de lesão na coxa, Salomon Kalou deve voltar ao time titular. Kelvin, Rhuan e Davi Araújo são outras opções para a posição. Expulso na estreia, Ivàn Angulo está suspenso para o duelo.