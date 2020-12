Kalou e Honda, astros internacionais do Botafogo, não têm empolgado a torcida: balançaram a rede apenas uma vez desde que chegaram ao clube Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Rio - O Botafogo animou a torcida antes do início do Campeonato Brasileiro pelas contratações do japonês Keisuke Honda e do marfinense Salomon Kalou. No entanto, nenhum dos estrangeiros tem brilhado com a camisa do Alvinegro. Durante o podcast 'A Mesa', os jornalistas André Rizek e Paulo Vinicius Coelho analisaram a contratação dos atletas e houve até comparação com Clarence Seedorf.

"Seedorf era tão líder que a liderança dele incomodava. Chegou a pedir ao presidente Mauricio Assumpção para mudar o hino do Botafogo, conseguiu mudar a alimentação após os jogos, os jogadores tinham que consumir carboidratos imediatamente, infernizou a diretoria. Seedorf se metia em tudo. Honda é o contrário. Deixou Victor Luis bater pênalti contra o Ceará, no último lance contra o Flamengo a falta era para ele, simplesmente não fez esforço. Essa postura do Honda gera incômodo no Botafogo. Abre mão de exercer a liderança", disse Rizek.



"Honda não brilhou no Milan, fez 13 jogos no Vitesse, por que daria certo aqui? Ainda ajuda mais que o Kalou. Esse jogou cinco partidas na última Bundesliga, sendo quatro saindo do banco. Por que vou acreditar que vai dar certo? O que fez até agora? Não funcionou. Entre manter o Luis Henrique ou contratar o Kalou, era muito melhor manter o Luis Henrique. Mas não era jogador do Botafogo, era do Sandro Becker – completou PVC, referindo-se ao empresário dono do TAC (RS)", complementou Paulo Vinicius Coelho.