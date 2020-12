Felipe Neto Reprodução da Internet

Por O Dia

Isso é falta de vergonha na cara! — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 12, 2020 Rio - Revoltado após mais uma derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o youtuber Felipe Neto afirmou que falta vergonha na cara e criticou a postura dos jogadores no jogo contra o Internacional.

"Jogadores do Botafogo sorrindo em campo após outra derrota. Clima ameno, leve, descontraído. Isso é falta de vergonha na cara", escreveu o influencer, com 12,7 milhões de seguidores somente no Twitter.

Na lanterna do Brasileirão, com 20 pontos conquistados, o Botafogo precisa reagir para se salvar do rebaixamento para a Série B. O próximo compromisso do Glorioso será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira. A bola rola às 21h (de Brasília).