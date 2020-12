Loco Abreu Divulgação

Por O Dia

Rio - Mesmo tendo passado por cinco clubes no Brasil, Loco Abreu se tornou ídolo do Botafogo. Nos dois anos em que ficou no Glorioso, o uruguaio vestiu a camisa Alvinegra em 106 oportunidades e marcou 73 gols. Definitivamente, o momento mais marcante no clube foi a cavadinha no pênalti, que desempatou a partida contra o Flamengo e deu o título carioca ao Alvinegro. O time estava a três anos seguidos sendo vice carioca para o Rubro-Negro.

Em entrevista ao site "Uol", Loco deixou o futuro em aberto, mas revelou que por ele, já havia voltado ao Rio de Janeiro.

“Se fosse por mim, eu já tinha voltado. Mas tenho de respeitar porque o clube tem autoridade, tem diretoria, tem dirigente, tem Conselho Deliberativo, tem treinador, então uma coisa é o meu desejo. […] Quando falo de voltar para o Botafogo, sempre tem que fazer a divisão ou abre aspas que estamos falando de voltar como atleta, como um profissional, porque, na verdade, eu estou dentro do Botafogo. Estou aqui no Uruguai, mas constantemente estou dentro da lembrança do torcedor. Então, no Botafogo, eu estou dentro”, contou.

“Voltar a sentir aquele momento especial de começar a subir as escadas no estádio maravilhoso Nilton Santos, com aquela torcida fantástica, vestir aquele manto sagrado, isso aí eu queria muitas vezes.[…] O que vai ficar e que ninguém vai esquecer ou poder tirar, é o amor recíproco que temos, o Abreu-Botafogo e Botafogo-Abreu. Isso fica no coração e vai ficar para o resto da vida”, completo Loco.