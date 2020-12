Durcesio Mello vai comandar o clube pelos próximos quatro anos Twitter/Botafogo

Por MH

Publicado 14/12/2020 10:52

Rio - Ainda que não tenha assumido o cargo de presidente do Botafogo, Durcesio Mello, eleito para o quadriênio 2021-2024 em pleito realizado no mês passado, vem sendo figura carimbada no dia a dia do clube.

Publicidade

O futuro mandatário faz questão de estar presente internamente e ser conhecido pelos jogadores como presidente, mas sem tirar a autoridade do atual mandatário, Nelson Mufarrej. Ele acompanhou por vontade própria a delegação do Alvinegro na viagem ao Estádio Beira-Rio para a partida contra o Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.



Além disso, Durcesio estava com Mufarrej na CBF para uma conversa com Rodrigo Caboclo, presidente da entidade, para tratar sobre questões internas. O futuro presidente está vivendo na pele o que enfrentará pelos próximos quatro anos.

Publicidade

Mesmo que seja muito presente na rotina do Botafogo, Durcesio não é consultado por Nelson Mufarrej e outros dirigente do clube. O próximo mandatário só assume o clube no dia 1º de janeiro de 2021.