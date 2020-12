Joel Carli e Jefferson Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 10:55

Rio - Ex-jogadores do Botafogo, o argentino Joel Cari e o ex-goleiro Jefferson se manifestaram nas redes sociais relembrando o período em que atuaram juntos no Botafogo. Ambos ainda falaram sobre a possibilidade de um dia retornarem ao clube carioca em uma outra função.

Tudo aconteceu por conta da página “@bfrmilgrau” no Instagram, que publicou uma imagem dos dois juntos em 2016. O argentino foi o primeiro a se manifestar. “Que tempos bons, que saudades…”, postou. Depois foi a vez do ex-goleiro que planejou um retorno ao Glorioso. “Um dia vamos voltar juntos, irmão! Máximo respeito”. Carli concordou com Jefferson. “Vai ser um prazer imenso. Respeito, admiração e gratidão demais”.



Joel Carli e Jefferson atuaram juntos pelo Botafogo de 2016 a 2018, quando Jefferson se aposentou. O argentino permaneceu no Glorioso até o começo desse ano. Atualmente ele defende o Aldosivi, da Argentina. Juntos, os dois participaram do título do Campeonato Carioca de 2018.