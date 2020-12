Gatito fernandez, goleiro do Botafogo. Foto: Gilvan de Souza Gilvan de Souza

Publicado 16/12/2020 20:10

Rio - Fora de combate desde setembro, o goleiro Gatito Fernàndez vive expectativa para ficar à disposição de Eduardo Barroca para o jogo do próximo sábado, contra o Coritiba. Em entrevista ao 'Donos da Bola', o gerente de futebol do Alvinegro, Tulio Lustosa não confirmou a presença do jogador neste fim de semana, mas garantiu que o paraguaio estará 100% contra o Corinthians, na próxima semana.

"A partir do momento que teve convocação, mandamos relatório médico e recomendamos que Gatito não atuasse no primeiro jogo do Paraguai. Infelizmente o colocaram, voltou a sentir e retardou o retorno. Gatito está no processo de transição, muito próximo de retornar, espero que no próximo jogo esteja apto a nos ajudar. É uma figura importante, não que o Cavalieri não esteja bem, pelo contrário. No outro jogo, depois do Coritiba, o Gatito estará apto", disse Túlio.