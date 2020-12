Barroca tenta administrar a crise com vitórias. Fora dele, cestas básicas aliviam o drama dos funcionários VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 11:12

Rio - O Botafogo vem enxergando a base como uma alternativa minimizar algumas carências do elenco para a reta final do Campeonato Brasileiro 2020, visto que a janelas de transferências se encontra fechada. Com um alto aproveitamento das revelações da base no futebol profissional, o departamento de futebol do clube analisa outras promoções de última hora.

O que aumenta ainda mais a possibilidade de vermos ainda mais jovens no elenco até o fim desta temporada, é a chegada de Eduardo Barroca no comando técnico. O treinador já treinou o Sub-20 Alvinegro e conhece bem as pratas da casa. Com ele, mais duas pratas da casa ganharam espaço no elenco nos últimos jogos: o zagueiro Helerson e o atacante Lucas Campos.



O pouco dinheiro também influência o uso desse jovens na equipe principal. Entre muitos jogadores da base que subiram, o Botafogo teve algumas boas surpresas como o zagueiro Kanu e o volante Caio Alexandre. O atacante Luis Henrique começou o ano com titular, mas foi vendido para o futebol europeu.

Vale lembrar que dos 38 jogadores que compõe o elenco do Botafogo, 14 deles tem passagem pela categoria de bases do clube.