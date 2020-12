Botafogo entra na justiça por conta de vídeo do 'Porta dos Fundos' Reprodução Youtube

Por Lance

Publicado 17/12/2020 18:21

Rio - Um processo que corre na Justiça desde 2015 ainda não acabou. Nesta semana, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) acatou um pedido feito pelo Botafogo contra a produtora Porta dos Fundos por uma esquete feita em 2015. Desta vez, o caso será julgado em uma ala federal, como informou primeiramente o "Ge".



O Botafogo cobra danos de imagem por conta de um vídeo feito pelo Porta dos Fundos em 2015 que fazia uma promoção ao novo uniforme do Flamengo. Na ocasião, a camisa do Alvinegro aparece cheia de patrocinadores e com um atleta do rubro-negro fazendo piada. O clube reclama do uso comercial sem autorização.



O Botafogo pede o valor de R$ 5 milhões de indenização, mas foi derrotado em instâncias estaduais nas oportunidades anteriores. Desta vez, o pedido foi acatado pelo STF e será julgado em uma nova esfera.



O caso será julgado por Ricardo Villas Bôas Cueva, que analisará as provas apresentadas por Botafogo e Porta dos Fundos e dará, por decisão própria, um parecer sobre o caso.



Será a última instância do processo, a não ser que uma das partes envolvidas tente continuar para o Supremo Tribunal Federal, a esfera mais forte do judiciário brasileiro, mas apenas se for entendido que o assunto abrange a Constituição do país.