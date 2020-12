Lucio Flavio, Barroca e Lucena Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 10:21

Rio - Empenhado em tirar o Botafogo da lanterna e da zona de rebaixamento, Eduardo Barroca não teve tempo de relaxar desde que retornou ao Rio. Após aceitar o convite da equipe carioca e deixar o Vitória, o técnico não conseguiu visitar a sua própria casa, que fica perto do estádio do Glorioso, na Zona Norte do Rio.

"Desde que voltei de Salvador eu ainda não fui na minha casa, e eu moro a 500 metros do Nilton Santos. Vou do hotel para o clube e do clube para o hotel. Estou com receio por conta da minha família, mas não tem nada mais importante do que manter o Botafogo na Série A", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Neste sábado, o Botafogo encara o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é considerado decisivo, já que as duas equipes estão na zona de rebaixamento da competição. O treinador falou sobre a preparação para o confronto.



"O jogo contra o Coritiba é uma final de Copa do Mundo. É um adversário direto, chance de ganhar duas posições. E para interromper essa sequência, para que a confiança volte e o jogador não entre em campo com esse peso. Não estou permitindo que a gente faça planejamento a médio prazo, pontuação, nada disso. O foco é no trabalho dia após dia. Agora, o foco total é no Coritiba. E será assim até o final. Qualquer coisa que a gente projete não é real, precisamos viver o presente e encontrar soluções rápido", disse.