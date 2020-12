Kalou, atacante do Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 11:32

Rio - O Botafogo está de cara nova para enfrentar o Coritiba neste sábado às 21h no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Barroca vai com Kalou, Rafael Forster e Marcelo Benevenuto para o jogo.

Barroca promoveu também mudanças na parte tática da equipe. O atacante marfinense Salomon Kalou deverá atuar como segundo atacante, e não mais como ponta. Ele fará dupla de ataque com Pedro Raul, num 4-4-2.



Publicidade

Confira o esquema: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; José Welison, Caio Alexandre, Honda e Warley; Kalou e Pedro Raul.

A equipe carioca vive situação complicada na tabela. Em último lugar, com 20 pontos, o jogo contra o Coritiba é encarado como uma verdadeira "final". O Coxa também está na zona de rebaixamento, em 18º lugar.