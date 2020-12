O técnico Eduardo Barroca tenta a sua primeira vitória em seu retorno ao Botafogo Vitor Silva/Divulgação/Botafogo

Por MH

Publicado 18/12/2020 18:05

Em situação desesperadora no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, atual lanterna da competição (20 pontos, sendo 11 deles oriundos de empates), pode praticamente selar o seu destino neste sábado, às21h, diante do Coritiba, no Couto Pereira, em compromisso da 27ª rodada. Com 92% de risco de queda, segundo cálculos do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, outro tropeço será fatal.

Além de vencer para dar outro ânimo ao grupo, que já parece entregue, o Alvinegro também busca acabar com um jejum de vitórias que está perto de completar dois meses. O último triunfo aconteceu no dia 11 de outubro, contra o Sport, na Ilha do Retiro (2 a 1). De lá para cá, foram dez jogos, com oito derrotas e mais dois empates.

O técnico Eduardo Barroca sabe que não tem mais para onde correr. É vencer ou vencer. Segundo ele, o jogo contra o Coxa é um dos mais importantes do clube nesta temporada, principalmente pelo rival também estar ameaçado pela degola e ser um concorrente direto.

"O jogo contra o Coritiba é uma final de Copa do Mundo. É um adversário direto, chance de ganhar duas posições. E para interromper essa sequência, para que a confiança volte e o jogador não entre em campo com esse peso. Não estou permitindo que a gente faça planejamento a médio prazo, pontuação, nada disso. O foco é no trabalho dia após dia. Agora, o foco total é no Coritiba. E será assim até o final. Qualquer coisa que a gente projete não é real, precisamos viver o presente e encontrar soluções rápido", destacou.

FICHA TÉCNICA:

Coritiba: Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales (Hugo Moura), Matheus Galdezani e Giovanni Augusto; Rafinha, Robson (Neílton) e Ricardo Oliveira. Técnico: Pachequinho (interino)

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; Zé Welisson, Caio Alexandre, Honda e Warley; Kalou e Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 21h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Transmissão: Premiere