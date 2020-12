Seedorf (E) e Adriano Imperador: dois grandes nomes na festa de Zico Divulgação / Botafogo

Por MH

Ao que tudo indicia, a nova diretoria do Botafogo, que toma posse no próximo dia 4 de janeiro, não pretende esperar para começar a agir. A cúpula encabeçada pelo presidente eleito Durcesio Mello já busca alternativas para equacionar pendências financeiras com os ex-jogadores Loco Abreu e Clarence Seedorf. Nos bastidores de General Severiano, o que se comenta é que a dupla também tem interesse em resolver o problema logo.

Um dos caminhos é oferecer ao uruguaio e ao holandês a possibilidade de trabalhar pelo clube na função de embaixador do Alvinegro no exterior. Não se sabe, no entanto, se essa alternativa seria remunerada ou qual a vantagem financeira para os dois.

O caminho mais viável para solucionar de vez esse problema é oferecer a Loco Abreu e a Seedorf cotas em uma possível transformação do clube em S/A, caso a mesma saia mesmo do papel. Os dois poderiam ter ações de uma futura empresa em troca do perdão total da dívida ou parte dela.

Apesar de ter uma ligação muito forte com o Botafogo, Loco Abreu jamais deixou de correr atrás de todos os seus direitos. De acordo com notícias publicadas há dois anos, o camisa 13 estaria cobrando do Botafogo cerca de R$ 6 milhões em direitos de imagem atrasados. Já Clarence Seedorf ganhou na primeira instância da Justiça do Trabalho o direito de receber R$ 1 milhão do clube.