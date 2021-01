Pedro Raul Foto de Daniel Castelo Branco

Publicado 16/01/2021 17:55

Rio - O treinador Joel Santana, campeão carioca pelos quatro grandes clubes do Rio, vem recentemente utilizando o seu canal no YouTube para abordar o futebol nacional. O Papai comentou sobre o atual momento do Botafogo. Em um tom crítico, o Natalino detonou alguns jogadores alvinegros, como Pedro Raul.

"O centroavante do Botafogo está gordo, não se mexe em campo, não pega uma bola profunda em velocidade, vai fazer gol aonde? Vai resolver com barbinha feita, com meiãozinho indo até as coxas? Hoje eles estão com essa mania! Vocês já viram Pelé, Zico, Roberto com meião na coxa? Primeiro joga futebol, depois fica bonitinho… Isso irrita demais!", disse.



Quem também não escapou das críticas de Joel foi Keisuke Honda. Ex-jogador alvinegro, o japonês teve a sua curta passagem pelo Glorioso detonada pelo técnico.

"O que o japa veio fazer aqui? Veio comer sushi e sashimi? Pelo amor de Deus! Você via que não tinha mais condições, o Brasil é quente, ficava tocando bola no meio-de-campo, arriscava um chutezinho. Tem talento? Tem, mas não dava mais para ele. Se deixar ele sozinho, ele não sabe nem chegar em Marechal Hermes. Vocês estão brincando com futebol", disse.