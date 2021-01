Túlio Maravilha Reprodução do Instagram

Por Lance

Publicado 16/01/2021 20:25

Rio - Túlio Maravilha, ex-jogador e ídolo do Botafogo, abriu espaço no stories do Instagram para responder perguntas de seguidores e não fugiu de assuntos espinhosos. Entre as principais perguntas, um torcedor questionou o autor de 1000 gols - pelas próprias contas - se ele teve propostas de outro time um ano antes de ganhar o Brasileirão pelo Botafogo.

Túlio, então, relembrou que teve proposta de um rival do Rio de Janeiro para deixar o futebol suíço, mas não aceitou e foi para o Botafogo por estar 'predestinado a ser ídolo' no Glorioso.



"Por incrível que pareça, o Vasco tentou me contratar quando eu jogava na Suíça, em 1994. Mas como eu já estava predestinado em ser ídolo e campeão pelo Botafogo eu acabei aceitando e indo pro nosso Glorioso", afirmou.



Túlio ainda respondeu outras perguntas sobre o motivo de não ter permanecido muito tempo atuando em dois gigantes do futebol brasileiro: Cruzeiro e Corinthians. Em um dos casos, o ex-jogador alegou imaturidade.



"Se não fosse treinador da época, Levir Culpi, que tivesse me deixado no banco praticamente seis vezes... Lá eu fiz o gol número 500 e com certeza ia fazer mais gols, ser campeão e ídolo do Cruzeiro", no caso da Celeste.



"Não fiquei no Corinthians por causa do treinador da época, Nelsinho Baptista. Fui artilheiro do time no Paulista mesmo no banco. Ai quando ele me deu a camisa de titular no Campeonato Brasileiro, eu quis sair. Foi uma imaturidade da minha parte", admitiu, no caso do Timão.