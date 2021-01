Botafogo vive situação delicada Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 10:30

Rio - A derrota para o Santos na Vila Belmiro mante o Botafogo com 98% de risco de rebaixamento para a Série B, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola". O que mudou, foi que com a rodada, a equipe carioca passou a ser o clube com mais possibilidades de queda para a Série B.

Isso aconteceu porque o Coritiba venceu o Vasco no último sábado. Com o resultado, o Coxa agora tem 94% de risco de rebaixamento. Depois da equipe paranaense vem o Goiás com 75% de possibilidades de queda. Fechando o Z-4 vem o Bahia com 44%. A equipe de Salvador só jogará nesta rodada na próxima quinta-feira contra o Corinthians.



Derrota pelo Coritiba, o Vasco chegou a ter 25 % de risco de queda no sábado, porém, com as derrotas de Botafogo e Fortaleza atualmente tem 23%. A equipe cearense que está em 16º lugar tem 33% de possibilidades de rebaixamento. Na frente do Vasco, mas com um jogo a mais, o Sport vem com 26% de risco de jogar a Série B na próxima temporada.