Eduardo Barroca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 11:51

Rio - Em situação desesperadora, o Botafogo entra em campo contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, necessitando muito de uma vitória. A partida acontece às 17 horas, no Nilton Santos, e a equipe comandada por Barroca quer vencer para deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro.

Contra o Santos, o Alvinegro acabou sofrendo mais uma derrota, desta vez, decretada no fim da partida. Um dos destaques do jogo, o goleiro Diego Loureiro pode seguir como titular. A equipe alvinegra deve ira para campo com: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Kelvin, Matheus Babi e Pedro Raul.

Publicidade

Com 23 pontos, o Botafogo está a nove de deixar a zona de rebaixamento. Faltam apenas oito jogos para o fim do Brasileirão. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Glorioso tem 98% de risco de rebaixamento.

Em situação mais confortável na tabela, o Atlético-GO tem 36 pontos e busca confirmar o retrospecto positivo contra os clubes carioca neste Brasileiro. O Dragão ainda não foi derrotado. A equipe venceu três jogos e empatou quatro contra Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo.