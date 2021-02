Casagrande Reprodução

03/02/2021

Rio - Ex-jogador da seleção brasileira e ídolo do Corinthians, Walter Casagrande, falou sobre o atual momento do Botafogo. O comentarista da Rede Globo lamentou que a equipe carioca esteja próxima de mais um rebaixamento e revelou que gostaria de ter jogado no Glorioso.

"Os jogadores do Botafogo, de qualquer time, quando põem a camisa e entram em campo, têm que se dedicar. Tem uma história que tem que ser respeitada. E a do Botafogo é muito rica. Se eu jogasse no Botafogo, como gostaria de ter jogado, eu ia me matar em campo porque tenho vários ídolos que jogaram no Botafogo. Gerson, Paulo Cezar Caju, Roberto Miranda, Jairzinho, Zagallo, Manga, cara… Tem que se entregar!", disse.



Em último lugar com 24 pontos, o Botafogo está virtualmente rebaixado para a Série B. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, registrados no portal "Infobola", o Glorioso tem 99% de risco de cair para a Segundona.