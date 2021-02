Bruno Coev deixou o Flamengo para assumir cargo no Botafogo Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 03/02/2021 13:40

Rio - O Botafogo está em processo de reformulação, e convidou Bruno Coev para ser Supervisor de Futebol do time profissional. Coev trabalhava na categoria de base do Flamengo, onde fez parceria com Eduardo Freeland, atual Diretor de Futebol do Alvinegro.

Bruno Coev se despediu nesta quarta-feira do cargo do Flamengo, para aceitar o novo desafio no rival alvinegro. Coev também já trabalhou no Vasco.



Freeland, antes de assumir o cargo de Diretor no Botafogo, trabalhava como Gerente de Futebol da base do Flamengo.