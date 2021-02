Gabriel VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Rio - Já pensando na reformulação do elenco para a próxima temporada, o Botafogo está no mercado atrás de opções para reforçar o plantel. O Glorioso agora quer propor uma troca entre os zagueiros Marcelo Benevenuto e Gabriel, que pertence ao Atlético-MG. As informações são do portal "Gazeta Esportiva".

Os dois jogadores têm 25 anos. Gabriel já passou pelo clube carioca, em 2019, e teve boa passagem. Por pertencer ao Galo, voltou ao time a pedido de Jorge Sampaoli, que, no entanto, só o utilizou em 20 partidas na temporada. Benevenuto começou a última temporada sendo um destaque da zaga, mas ao longo do ano, caiu de rendimento junto com o restante do time e acabou se envolvendo em algumas polêmicas extracampo.

Segundo informações do site "Gazeta Esportiva", o clube de Belo Horizonte não estaria muito disposto a fazer negócio, entretanto, o Botafogo espera mudar o pensamento dos mineiros ao final da temporada.