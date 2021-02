Eduardo Barroca Vitor Silva/Botafogo

Rio - Em situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Sport, nesta sexta-feira, no Nilton Santos, às 20 horas, em busca de um resultado positivo para evitar o seu rebaixamento de forma antecipada para a Série B.

Rival direto do Alvinegro na disputa para permanecer na elite do Brasileirão, o clube do Recife rebaixará matematicamente a equipe carioca, caso vença o duelo no Nilton Santos. Com 24 pontos, o Glorioso, caso perca, só poderá chegar a 36 pontos, pontuação que já não seria suficiente para evitar a queda para a Série B.

Em busca de uma vitória, o Glorioso deve ir para campo com: Diego Cavalieri, Kevin, Sousa, Kanu e Victor Luis; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.

A situação alvinegra no Brasileirão é muito delicada. O Glorioso tem 99% de risco de rebaixamento na competição, de acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia. No momento, o clube carioca ocupa a última colocação na tabela com 24 pontos.