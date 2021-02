Felipe Neto Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 17:22

Rio - Felipe Neto está mais otimista em relação à situação do Botafogo. Após fazer diversas críticas ao modelo de gestão e chegar a falar em falência do clube, o youtuber se mostrou animado com os próximos passos do clube, mesmo com a queda iminente para a Série B.

"Estou triste mas, se tem algum botafoguense me acompanhando aí, hoje eu fiquei otimista. Ainda não posso dizer o motivo, mas, mais para frente, vocês vão saber”, disse Felipe, que já foi patrocinador do clube.

De acordo com o jornalista Thiago Franklin, Neto se encontrou com o presidente Durcesio Mello e o vice-presidente Vinicius Assumpção na última quarta-feira. Não houve qualquer convite para ele exercer uma função no clube. Os dirigentes apenas lhe mostraram detalhes da administração, que o agradaram.