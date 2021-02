Barroca comanda o Botafogo em situação dramática no Brasileiro Vitor Silva / Botafogo

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 06/02/2021 16:09 | Atualizado 06/02/2021 17:34

Rio - Um dia após o rebaixamento do Botafogo para a Série B do Brasileirão, o clube carioca decidiu pela saída de Eduardo Barroca do comando da equipe. O treinador não irá nem comandar a equipe na partida da próxima segunda-feira contra o Grêmio. O auxiliar e ex-jogador Lúcio Flávio irá dirigir o time no duelo contra o Tricolor Gaúcho. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Pedro Villa Nova e confirmada pelo Jornal O Dia.

A decisão foi tomada em reunião da diretoria neste sábado. Além do técnico, o gerente de futebol Túlio Lustosa, o técnico Eduardo Barroca, o auxiliar Felipe Lucena e o preparador físico Anderson Gomes também deixam o clube carioca. Em sua segunda passagem pelo Glorioso, Eduardo Barroca comandou a equipe em 12 jogos, com dez derrotas, um empate e apenas uma vitória.

Eduardo Barroca foi o quinto treinador a assumir a função no Botafogo na temporada. Antes dele, Alberto Valentim iniciou o ano de 2020 como comandante, depois Paulo Autuori assumiu a equipe, Bruno Lazaroni foi o terceiro a dirigir o Glorioso. Depois, Ramón Díaz foi contratado, mas acabou demitido, sem comandar o clube carioca em nenhum jogo.



Rebaixado para a Série B, o Botafogo ainda fará mais quatro partidas no Campeonato Brasileiro. Além do clube gaúcho, o Glorioso entrará em campo contra o Goiás, São Paulo e o Ceará.