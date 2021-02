Lucio Flavio comanda o Botafogo Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 12:56

Rio - Sob o comando de Lúcio Flávio, treinador interino, o Botafogo faz nesta segunda-feira contra o Grêmio no Nilton Santos, às 20 horas, a sua primeira partida, após ter seu rebaixamento confirmado para a Série B. Com a renovação para a próxima temporada a todo favor, o Glorioso busca um resultado positivo para ao menos melhorar a sua pontuação nos jogos que restam no torneio.

Com 24 pontos, o Glorioso está na última colocação do Campeonato Brasileiro e tem apenas quatro vitórias na competição. Bons resultados nas últimas rodadas não vão alterar a situação em relação a permanência na Série A, mas podem fazer com que a equipe termine de forma menos ruim a disputa da Série A.

Lúcio Flávio deverá escalar a equipe carioca com jogadores mais jovens. O Glorioso deverá ir para campo com: Diego Loureiro, Kevin, Sousa, Kanu e Victor Luis; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.

O Grêmio vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco partidas, empatou quatro e perdeu uma. Em busca de uma vaga direta para a Libertadores pela competição, o Tricolor Gaúcho precisa vencer para se aproximar de Fluminense e São Paulo.