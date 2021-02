Lucio Flavio Vitor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo sofreu mais uma derrota no Brasileirão, desta vez por um placar elástico: 5 a 2 para o Grêmio. No entanto, mesmo com o resultado, alguns jovens atletas alvinegros mostraram potencial na partida. Os jogadores receberam elogios do auxiliar técnico Lucio Flavio, que comandou interinamente a equipe no Nilton Santos.

"Este jogo nós sabíamos que teríamos uma grande dificuldade. Procuramos manter a mesma equipe dos últimos jogos, e em razão do número grande de jogadores jovens, sabíamos que teríamos uma enorme dificuldade. A postura dos meninos vem sendo muito boa e proveitosa. São garotos que até pouco tempo atrás sequer estavam trabalhando conosco no profissional", afirmou.

Apesar dos elogios, o ex-jogador admitiu que eles entraram em um momento bem complicado, com o Botafogo rebaixado para a Série B com uma campanha extremamente negativa.



"É óbvio que não é a melhor situação para colocar esses garotos. Nenhum deles precisaria passar por uma situação como essa. Infelizmente é uma situação que o futebol às vezes nos traz. De uma forma geral, mais uma vez eles fizeram um bom jogo. A tendência é a continuidade deles, até para que possam ganhar mais minutagem", concluiu.