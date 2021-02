Botafogo foi derrotado pelo Goiás Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 09:35 | Atualizado 14/02/2021 13:12

Goiás - Em Goiânia, o Botafogo voltou a ser derrotado pelo Campeonato Brasileiro. Na partida contra o Goiás, o Glorioso acabou sucumbindo ao rival esmeraldino e sofreu um 2 a 0. O atual treinador interino da equipe, Lucio Flavio afirmo que o a equipe carioca chegou a ter o domínio da partida, em alguns momentos.

"Por alguns momentos, tivemos o controle do jogo. Houve uma melhora da equipe com as alterações. Quando tentamos algo novo no jogo, tomamos outro gol de cruzamento. Resultado ruim, e a gente lamenta. A gente buscou, os meninos deram o seu melhor, mas não foi suficiente", afirmou.

Publicidade

Na opinião do ex-jogador, o Goiás tinha uma motivação maior na partida e por conta disso, o Botafogo acabou fazendo uma estratégia na partida, que acabou não dando muito certo.



Publicidade

"Sabíamos que o Goiás iria procurar se manter vivo no campeonato. Criamos uma estratégia para aumentar a nossa defesa, com mais um zagueiro, pelo que analisamos de força do adversário na bola aérea. Tomamos o gol assim, deixamos de atacar a bola", opinou.