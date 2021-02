Kalou, atacante do Botafogo Divulgação

O fim da passagem de Salomon Kalou pelo Botafogo está se aproximando. Com um dos salários mais altos do elenco e o baixo rendimento dentro de campo, o marfinense não está nos planos da diretoria do Alvinegro, rebaixado para a segunda divisão, visando a próxima temporada. As negociações formais para o fim do vínculo do marfinense, inclusive, já foram iniciadas.



Marcos Leite, empresário que intermediou a contratação de Kalou, está no Rio de Janeiro para conversar e negociar com Durcesio Mello, presidente do clube de General Severiano, sobre o fim precoce do vínculo.



O interesse do Botafogo em não contar com Salomon Kalou para a próxima temporada já não é de hoje, mas as conversas oficiais foram iniciais ainda nesta semana. As partes buscam um acordo amigável, mas não está garantido que a rescisão pode sair sem custos.



As negociações com Marcos Leite, ainda em um estágio considerado inicial, devem continuar pelos próximos dias. É muito difícil que Salomon Kalou atue pelo Botafogo na próxima temporada.



Kalou tinha contrato até dezembro com o Botafogo. O marfinense, com história no Chelsea-ING, chegou com polpa ao clube de General Severiano, mas não correspondeu em campo: são 21 partidas disputadas e apenas um gol marcado, terminando a temporada como reserva.