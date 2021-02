Ronald Divulgação/Botafogo-SP

Rio - O atacante Ronald, de 24 anos, que disputou a Série B pelo Botafogo-SP irá reforçar o Glorioso. O Botafogo resolveu as últimas pendências com o clube paulista e vai receber o jogador nos próximos dias. As informações são do portal "FogaoNet".

Por conta disso, o jogador chega para disputar o Campeonato Carioca. Ronald tinha contrato com a equipe de Ribeirão Preto até 20 de maio e chegou a assinar um pré-contrato com o Botafogo. O clube paulista exigia uma compensação para liberá-lo de imediato. As negociações acabaram tendo um desfecho positivo para o Botafogo.



Ronald foi um dos poucos destaques do Botafogo-SP na campanha da Série B. O jogador marcou cinco gols e deu três assistências. A equipe de São Paulo acabou rebaixada para a Terceirona.