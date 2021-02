O lateral Luis Ricardo Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Publicado 13/02/2021 19:45

Rio - O Botafogo foi rebaixado para a Série B do Brasileirão, pela terceira vez na história, com quatro rodadas de antecedência. Mas com isso definido, o Glorioso já pensa na reestruturação para tentar voltar a elite do futebol. Luis Ricardo, campeão pelo clube em 2015, se colocou à disposição para ajudar o time a completar essa missão.



Em entrevista ao site "ESPN", o lateral-direito relembrou a passagem pelo Botafogo e afirmou que o clube pode contar com ele, caso precise. "Ainda bem que deixei boas lembranças vestindo a camisa do Botafogo, tenho um carinho muito especial e a gente está aí, estou jogando, se precisar, estamos de volta para reerguer o nosso Glorioso", disse.



"Eu posso dizer que no Botafogo, eu tive o auge da minha carreira. Como falei, essa camisa pesa, não é para qualquer um. E eu consegui jogar, fazer a diferença na época que estava jogando. Eu e meus companheiros. Mas, eu vivi um grande momento sim", completou.



Luis Ricardo acredita que o clube precise de uma grande reformulação para disputar a Série B. Segundo o lateral, é necessária uma mistura entre jovens atletas e de jogadores experientes para poder superar a dificuldade da segunda divisão.



"Precisa de uma reformulação ali dentro. Precisa dessa mescla de jogadores brasileiros que entendam o clube, a realidade. Não é trazer um cara de fora e achar que vai chegar no Botafogo para resolver o problema. O cara não conhece a competição, a realidade do clube. Os momentos que passei ali, de fato, tinha hora que você necessitava e resolvia o problema. É isso que está faltando. Se não me engano, foi o time que mais contratou jogadores. Não é a quantidade, é a sensibilidade de qualidade. Para o cara entender a real situação e a camisa que ele veste", afirmou.



"A camisa do Botafogo pesa quando você entra no campo. Eu fico imaginando com o torcedor no estádio, o Botafogo jogando esse futebol que está jogando. Muitos não conseguiriam jogar. Foi o meu caso, enfrentei a Série B, fizemos um grande campeonato. E olha que os torcedores não aceitam. Eles entendem que a Série B não faz parte da história do Botafogo. Mas, os jogadores que ali estavam, assumiram a responsabilidade e fomos campeões naquela época", finalizou.

Luis Ricardo disputou 99 jogos com a camisa do Botafogo entre 2015 e 2018, também marcou dois gols, além dos títulos do Carioca e Série B.