Botafogo x Gremio pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 08 de Fevereiro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 19:11 | Atualizado 13/02/2021 19:22

Diego Loureiro: Fez duas grandes defesas no começo do primeiro tempo, mas nada pôde fazer nos gols. NOTA: 5,5

Marcelo Benevenuto: Perdeu duas no alto que resultaram nos gols do Goiás. Tarde péssima. NOTA: 4

Kanu: Em jogo ruim da zaga, deu forte entrada em Fernandão e foi expulso. NOTA:3

Sousa: Formação de três zagueiros não funcionou. Junto com companheiros, não conseguiu parar o Goiás pelo alto. NOTA: 4,5

Kevin: Não apareceu na defesa e nem apoiou no ataque. Quase não teve seu nome falado na partida. NOTA: 5

Kayque: Ineficiente no primeiro tempo, sumido em campo. Saiu no intervalo. NOTA: 4,5

Luiz Otávio: Entrou bem e procurando jogo, criou algumas chances pela esquerda. NOTA: 6

Caio Alexandre: Boa partida, participativo. Dominou o meio-campo do jogo, ajudando tanto na parte defensiva, quanto ofensiva. NOTA: 6,5

Cesinha: Quase não apareceu no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. NOTA: 5

Warley: Entrou com vontade, mas passou pelos mesmos problemas dos companheiros de ataque: falta de aproximação do meio. NOTA: 5,5

Hugo: Não ajudou em nada no meio de campo. Faltou aproximação com o ataque. NOTA: 4,5

Matheus Babi: Praticamente não viu a cor da bola. SEM NOTA.

Matheus Nascimento: Apesar da pouca idade, tem bastante personalidade. Busca jogo o tempo todo, mas não teve o que fazer, já que a bola não chegou. NOTA: 6

Bruno Nazário: Entrou em jogo, mas não participou de fato da partida. SEM NOTA

Rafael Navarro: Sofreu com a falta de aproximação do meio. Poucas vezes recebeu a bola para tentar fazer algo. NOTA: 5

Lúcio Flavio: Armou o time com três zagueiros, o que não funcionou. As mudanças no intervalo foram eficientes e o time foi melhor em parte do segundo tempo, mas não conseguiu a virada. NOTA: 5,5